Down Sendromlu Çocuklara "Doğal Terapi"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince down sendromlular için açılan hobi bahçesi sayesinde öğrenciler, doğal ortamda hem terapi ediliyor hem de öz güven kazanıyor.

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2017 Cumartesi 14:46