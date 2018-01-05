Giriş Tarihi: 5 Ocak 2018 Cuma 20:05

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine il genelinde sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile İstihbarat Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik her türlü kaçakçılık olayının engellenmesine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüren ekiplerce, durumundan şüphenilen LPG tankeri, güvenlik kameraları ve "drone" ile takibe alındı.

Takibin ardından durdurulan tankerde yapılan aramada 252 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan tanker şoförünün, emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA