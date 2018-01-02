DSİ 15. Bölge Müdürlüğünden, Suruç ve Günışık çiftçilerine önemli bir duyuru

Giriş Tarihi: 2 Ocak 2018 Salı 23:50

Açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilerek hizmete sunulan Suruç Ovası Pompaj Sulaması ve Bozova 3. Kısım Pompaj Sulaması (Günışık Sulaması) kapsamında su alan çiftçilerin, İşletme ve Bakım Ücretleri tarifelerin üzerinden ödeme yapılması gerektiği belirtildi.

Çiftçilerin www.dsiurfasulamalari.com web adresine girerek borçlarını TC Kimlik numarası girilerek öğrenebilecekleri bildirilen açıklama da şu ifadelere yer verildi;

‘’DSİ Genel Müdürlüğünce inşa edilerek hizmete alınan Suruç Ovası Pompaj Sulaması ve Bozova 3. Kısım Pompaj Sulaması (Günışık Sulaması) kapsamında su alan çiftçilerimizin Bakanlar Kurulunun 29.5.2017 tarih ve 2017/10437 sayılı kararları neticesinde 30.7.2017 tarih ve 30139 sayılı resmi gazetede yayınlanan İşletme ve Bakım Ücretleri tarifeleri üzerinden ödeme yapmaları gerekmektedir. Bu konuda çiftçilerimiz www.dsiurfasulamalari.com adresinden borçlarını TC Kimlik Numaralarını girerek öğrenebilmektedir. Bu nedenle,

Suruç Ovası Pompaj Sulamasında su alan çiftçilerimizin 2015, 2016 yılı borç tahakkukları ile 2017 TP1 bölgesi borç bilgileri web sitemizde yayınlanmış olup çiftçilerimiz TC kimlik numaraları ile borç sorgulamaları yaparak ödeyecekleri miktarları öğrenebilmektedirler. Bundan dolayı yukarda belirtilen sulama sezonlarında tahakkukları tamamlanmış olan çiftçilerimizin en geç 15 Ocak 2017 tarihine kadar borçlarını ödeme yükümlülükleri bulunmaktadır. Ödemeyi yapmayan çiftçilerimiz hakkında 15 Ocak 2017 tarihinden itibaren icra takibi başlatılacaktır.

Suruç Ovası Pompaj Sulamasında TP1 şebekesi dışında kalan yerlerin 2017 yılı İşletme ve Bakım ücretleri tahakkukları ile Günışık Sulaması 2017 yılı İşletme ve Bakım ücretleri tahakkukları Ocak 2018 ayı içinde ilgili muhtarlıklara gönderilerek askıya çıkartılacak ve web sitemizden yayınlanacaktır.

Ayrıca 2018 yılı sulama sezonundan itibaren geçerli olmak üzere DSİ tarafından hazırlanan ve www.dsiurfasulamalari.com web adresinden duyurusu yapılan tarla içi sulama sistemleri ile ilgili olarak damla yâda yağmurlama sulama sistemini kurmayan çiftçilerimize gelecek sezon içinde kesinlikle su verilmeyecektir. Tarla içi sulama sistemleri konusunda damla veya yağmurlama sistemi kurmadan kaçak yolla DSİ’nin izni olmamasına rağmen sulama yapan çiftçilerimize işletme ve bakım ücretleri tahakkuku %100 cezalı olarak (normal tahakkukun iki katı) uygulanacaktır. Çiftçilerimizin bundan dolayı mağdur olmaması için damla veya yağmurlama sulama sistemini sulama sezonundan önce hazır hale getirmeleri gerekmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayımlanan 2017/48 sayılı KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA Tebliğ ile tarla içi yağmurlama ve damlama sistemlerin geliştirilmesi kapsamında %50’si hibe olmak üzere destek verilmektedir. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca desteklenen geliştirme faaliyetiyle; verimli topraklarınız korunmuş olacak, olmazsa olmaz suyun tasarrufu sağlanacak ve üreticinin en üst düzeyde verim elde etmesi sağlanacaktır. Ayrıca suyun iletim maliyetinde önemli ölçüde azalma olacak ve siz değerli çiftçilerimizin cebine derhal yansıyacaktır.

DSİ Sulama Tesislerinden faydalanan siz değerli ÜRETİCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR’’