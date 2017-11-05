Dsispor İlk Maçına Çıktı.

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2017 Pazar 18:49

Harran Üniversitesi Osmanbey Spor Salonunda oynanan maç, konuk takımın lisans sorunlarının olması nedeniyle gözlemci tarafından tatil edildi.

DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve Şube müdürlerinin izlediği maçta, yönetmelikler gereği konuk takımın 20-0 mağlup sayılması gerektiği öğrenildi.

DSİSPOR Kulüp Başkanı İsmail Nurullah Alp, maç sonu yaptığı açıklama da, Şanlıurfa ve DSİ’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Verilecek destekle, takımı 1. Lig’e çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Alp ‘’Şanlıurfa’nın ismini basketbol dalında ve spor kamuoyunda duyurmayı da hedefliyoruz. Tüm sporseverleri maçlarımıza bekliyoruz. Bizleri yalnız bırakmasınlar. Bu maçta, salonu bize tahsis eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ile Rektör Yardımcısı Ali Sarıışık’a teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Şanlıurfa DSİSPOR, Lig’in ikinci haftasında 10 Kasım Cuma günü İskender İKEM Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.