DÜ hastanelerinde 843 bin 597 kişi muayene oldu

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2018 Cuma 21:49

Dicle Üniversitesinde yapılan açıklamaya göre, sadece Diyarbakır'a değil bölge illerine de hizmet veren üniversitenin uygulama ve araştırma hastanelerinde, 2017 yılı içerisinde onlarca poliklinikte 843 bin 597 kişi muayene oldu. Hastaneye başvuran bu hastalardan 60 bin 324'ü yatırılarak tedavi edildi, 203 bin 745'i de ameliyat edildi.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

"Son günlerde ulusal kanallarda yer alan HIV’li hastaya yapılan ameliyat esnasında oluşan talihsiz bir olay hakkında yönetimimiz tarafından gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, olayda ihmali olanların varsa kusurları tespit edildiği takdirde kanunlar çerçevesinde hesap verecekleri bilinmelidir. Hastanemize bazı kesimler tarafından bu son olay bahane edilerek yapılan karalama kampanyası kamu vicdanında yer bulmayacaktır. Tüm bölge halkına büyük bir özveri ile hizmet veren hastanemiz ve çalışanlarının bu şekilde karalanmasının doğru olmadığının kamuoyuna duyurulması gereği duyulmuştur."

AA