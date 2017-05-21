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Düğün Konvoyunda Kaza: Gelin ve Damatla Birlikte 7 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2017 Pazar 23:01
Düğün Konvoyunda Kaza: Gelin ve Damatla Birlikte 7 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'daki düğün konvoyunda kaza meyda geldi. Kazada gelin ve damadın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

GELİN VE DAMAT KAZADA YARALANDI

Edinilen bilgiye göre kaza, Öğleden sonra  Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı  Konuklu mahallesi  Akçakale çevreyolu kavşağında meydana geldi. Sancaktar Mahallesinden aldıkları gelini İncirli kırsal Mahallesine götüren konvoyda trafik kazası meydana geldi. Gelinin içerisinde bulunduğu 01 BKL 63 plakalı otomobil ile konvoya katılmak için farklı yönden gelen 38 BR 091 plakalı otomobilin çarpışması sonucu aralarında gelin Derya Ö. ile damat Halil H.'nin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada yaralanan gelin Derya Ö., damat Halil H. ile her iki otomobilde bulunan Elif Ş., Zeynep Sude A., Ahmet P., Rabia Elvan A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla  Balıklıgöl,  Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma ile  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı gören gelin ve damadın yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Kazada otomobillerinden birinin yakıt deposu ile tekerleği yerinden koparak refüje fırlarken poşetteki kına ise yola döküldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

(sondakika.com)

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