Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun!

Giriş Tarihi: 8 Mart 2018 Perşembe 12:39

Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışı

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

Bu acı verici olay tüm dünyada bir farkındalık yarattı. Bu olayın ardından Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanmaya başladı. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılan bu özel gün, Türkiye'de ise1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı .



Yaşamın en değerli parçası: Kadınlar

Hayatta birden çok rolü bulununan kadınlar, eş ve anne olmanın dışında toplumsal hayatın vazgeçilmez bir parçası ve yaşam döngüsünün en büyük aktörleridir.

Dünyanın en duygusal canlıları kadınlar olsa da, her türlü zorluğa katlanabilek kadar güçlülerdir.

Hayattaki başarılarının ve yapabiliceklerinin sınırsızlığını girdikleri her ortamda gösterirler.

Kadınların, hayatın her alanında söz sahibi olması ve her alana kadın eli değmesi dünyayı daha yaşanılır kılacaktır.

Toplumu yaratan ve dünyayı daha yaşanılır kılan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!