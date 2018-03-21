Dünyaca Ünlü Artist Balıklıgölü Gezdi

Giriş Tarihi: 21 Mart 2018 Çarşamba 15:42

Hürriyet Gazetesinde yer alan haber de, Avatar, Ölümcül Deney, Özel Tim ile Hızlı ve Öfkeli gibi filmlerin yıldızı Michelle Rodriguez, arkadaşı Sergio Magana ile Türkiye’ye geldi.



İstanbul’da Sultanahmet Camisi ve Ayasofya gibi tarihi yerleri gezen Rodriguez, Cumartesi günü de Şanlıurfa’ya geldi.



Ünlü oyuncu, sessiz sedasız geldiği kentte arkadaşıyla birlikte tarihi ve turistik mekanları gezdi.



Şanlıurfa’dan oldukça mutlu ayrıldığı belirtilen Rodriguez, kentin simgesi olan Balıklıgöl’de balıklara yem atıp, bol bol fotoğraf çektirdi.



Kentte bir gün kaldığı öğrenilen Michelle Rodriguez, Balıklıgöl’de çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.







kaynak: hurriyet.com.tr