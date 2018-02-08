Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 15:28

VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Ercan Varlıbaş, Türkiye’nin yatırım ve üretim yapmak isteyen firmalar için dünyadaki ideal ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Dünyada en fazla teşvik ve hibe programı Türkiye’de uygulanıyor." açıklamasında bulundu.

Varlıbaş yaptığı yazılı açıklamayla, "Sağlık Teknolojileri Yatırımında Devlet ve Özel Sektör Etkileşimi" konusundaki görüşlerini paylaştı.

Dr. Varlıbaş, Türkiye’nin yatırım ve üretim yapmak isteyen firmalar için dünyadaki ideal ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Dünyada en fazla teşvik ve hibe programı Türkiye’de uygulanıyor." ifadesini kullandı.

Varlıbaş, yükte hafif pahada ağır olarak tabir edilen ileri teknoloji içeren ürünlerin üretilmesi, yenilikçi fikirler ve girişimciliğin teşviki için Türkiye’de bir ekosistem oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, stratejik ürün destek programlarına önem verildiğine ve bu doğrultuda önemli teşvik ve hibe programlarının uygulandığını hatırlattı.

- "Adana Sanayi Odası 'teşvik sihirbazı' portalını devreye soktu"

Devletin farklı kuruluşlarının alt birimlerinde bakanlıklar, TÜBİTAK, KOSGEB, kalkınma ajansları gibi çok geniş bir çerçevede teşvik ve hibe programlarının olduğunu belirten Varlıbaş, "Fikir aşamasından, Ar-Ge süreçlerine, Turquality gibi ürünü ticarileştirme programlarına, girişim, yatırım faaliyetlerine kadar her aşamada teşvikler uygulanıyor. Teşvik ve hibe programları öyle çok ki, bu projeleri bir arada görebilmek devlet teşviklerinden faydalanılmasını kolaylaştırmak ve kuruluşları bilgilendirmek üzere Adana Sanayi Odası geçtiğimiz günlerde 'teşvik sihirbazı' portalını devreye soktu. Bu da çeşitli alanlarda 200’e yakın teşviği bir arada görebilmeyi sağlayan çok önemli bir proje." diye devam etti.

Sağlık turizmi konusuna da değinen Varlıbaş, sağlık turizmi alanında da teşviklerle birlikte son dönemde Türkiye’de önemli gelişmeler katettiğini ifade etti.

Varlıbaş, devletin teşvikler ve hibeler ile özel sektöre belli bir çizgide destek olabileceğini asıl görevin ise özel sektör mensuplarına düştüğünü belirterek, "Yeni yatırımcılar bu imkanlar sayesinde oldukça şanslı, amaçlarını gerçekleştirmede kararlı bir şekilde istikrarlı yol almalılar. Dünyayı oyun sahası olarak görmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA