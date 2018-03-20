Dünya'nın sonunu getirebilir

Giriş Tarihi: 20 Mart 2018 Salı 13:27

Güneş sistemimizde canlı yaşamının olduğu tek gezegen olarak varlığını sürdüren Dünya’nın sonuna 117 yıl kalmış olabilir! Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Empire State binasından daha büyük olan ‘Bennu’ ismine sahip bir asteroidin Dünya’ya çarpma riskinin olduğunu duyurdu.



NASA’nın son dönemlerde yürüttüğü çalışmaya göre, 2135 yılında gerçekleşecek ve ‘yok edici’ olabilecek riskle ilgili acil önlem planları yapılması gerektiğinin altı çizildi. Tüm insanlığı ilgilendiren bu açıklama ile birlikte göktaşının Dünya’ya çarpmasının kesinleşmesi durumunda ne yapılacağı tartışmaları başladı.



İKİ PLAN



Bennu olarak adlandırılan 500 metrelik gök cisminin çarpması ile yeryüzündeki yaşam yok olabilir. Bu zamana kadar çıkan ve bilimkurgu filmlerine de konu olan ‘Bir göktaşı Dünya’yı yok edecek’ haberlerini titizlikle yalanlayan NASA’nın Bennu’yla ilgili bazı planları var. Bunlardan ilkine göre, 8.8 ton ağırlığında inşa edilecek bir uzay aracı göktaşına çarptırılacak ve bu şekilde astreoidin yönü değiştirilecek. Diğer plan ise Bennu’nun üzerine yollanacak bir uzay aracına yüklenecek güçlü bir nükleer bomba ile kontrollü bir patlama. Her iki seçenek de içerisinde büyük riskler barındırıyor. Bilim insanları, Mayıs ayında Japonya’da gerçekleştirilecek bir zirveye kadar çalışmaya devam edip düzenlenecek konferansta planlarını açıklayacaklar.





kaynak: cumhuriyet.com.tr