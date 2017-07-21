EGE'de şiddetli deprem..

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 12:16

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01:31'de Muğla yakınlarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem Bodrum ve Datça'da çok şiddetli hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 5 Km derinlikte ve 6.2 şiddetinde olduğunu duyurdu. Kandilli depremin merkez üssünün Gökova Körfezi olduğunu da belirtti.

ABD Jeolojik Araştırmaları depremin şiddetini 6.7 olarak açıkladı. Depremin Merkezi'nin Kos Adası açıklarında olduğu belirtildi. Depremin 6 ile 10 km arasında derinlikte olduğu açıklandı.

Meydana gelen deprem sonrası Muğla halkı sokağa döküldü.

​VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz katıldığı NTV canlı yayıyında artçıların sürdüğünü belirterek vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri uyarısında bulundu.

BODRUM'DA DENİZ SUYU YÜKSELDİ

​Depremden sonra bodrum sokaklarında deniz suyunun yükseldiğini belirten vatandaşlar sokakların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

6.3 şiddetindeki depremin ardından artçılar da sürüyor. 01.37 ve 01.52 ve 02.00'de 3 ayrı deprem daha meydana geldi. 4.3, 4.6 ve 4.1 şiddetindeki depremler yeniden paniğe sebep oldu.

Sarsıntı İzmir merkez ve Fethiye'ye kadar geniş kıyı şeridinden de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kendilerini açık alanlara attı.

(aydinlik.com.tr)