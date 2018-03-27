Giriş Tarihi: 27 Mart 2018 Salı 17:41

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan bir grup sendika üyesi, üzerinde "öğretmenine değer ver", "performansa hayır", "yüz yüze bakanları karşı karşıya getirme", "Alo 147 kapatılsın" yazılı döviz taşıdı.

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Yunus Memiş, hayata geçirilmek istenen performans değerlendirmesinin hukuki ve kanuni bir dayanağı bulunmadığını öne sürdü.

Performans değerlendirmesinin uygulanabilir bir politika aracı olmadığını savunan Memiş, sonuçları hemen alınamayan bir süreçte, anlık veya kısa vadeli performans ölçümünün mümkün olmadığı ileri sürdü.

Memiş, "sözleşmeli öğretmenlik" uygulamasının da kaldırılması gerektiğini belirterek, son dönemde öğretmenle yönelik şiddet olaylarına da dikkati çekti.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

AA