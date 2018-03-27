Eğitim-Bir-Sen'den performans sistemine tepki

Giriş Tarihi: 27 Mart 2018 Salı 16:50

Siirt Öğretmenevi bahçesinde toplanan öğretmenler, "Öğretmen örselenmemeli önemsenmeli" pankartının yanında "Şiddete 'dur' de", "Performansa hayır", "Öğretmene değer ver" dövizleri açtı.

Grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker, performans değerlendirme sistemi taslağına ilişkin itirazlarını haykırmak ve bazısı ölümle sonuçlanan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Eğitimin öznelerine değinmeyen performans değerlendirmesinin puan toplamaktan başka bir amaca hizmet edemeyeceğini aktaran Şeker, "Öğretmenlere özgü bir performans sistemi oluşturma gayreti, eğitimin insan-insan temalı bir ilişki ve iletişim hizmet alanı, insanı inşa etme zemini olduğu gerçeğini ıskalamayı beraberinde getirir.

Bu konu, sosyal, siyasal ve ekonomik risklerin yanında eğitimin insan-hikmet temasını sağlama niteliğini göz ardı etmekle sonuçlanacak daha tehlikeli ve daha uzun erimli etkileri de ardıl alan olarak bünyesinde barındırmaktadır." dedi.

Şeker, yaşanan mesleki erozyonun öğretmeni savunmasız bıraktığını ve saldırılara açık hale getirdiğini ifade ederek, sendika olarak performans değerlendirmesi başta olmak üzere, öğretmenlik mesleğini değersizleştiren ve eğitimin sorunlarını derinleştiren uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

AA