Ekinci Hadidi Aşireti mensuplarını ziyaret etti

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2018 Cumartesi 19:03

Eyüp Nebi mahallesinde Şıh Mahmut Karakuşlu’nun evinde gerçekleşen ziyarete Eyüpnebi Mahalle Muhtarı Ahmet Demir de eşlik etti. Vatandaşlara belediyenin yaptığı çalışmaları anlatan ve yapılacak projelerle ilgili bilgiler veren Ekinci’ye vatandaşlar da yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür edip plaket verdi.

Burada bir konuşma yapan Ekinci, “Eyüpnebi Mahallemizde Hadidi Aşireti mensuplarımızla bir aradayız. Eyyübiye ilçemiz çok güzel ailelerden oluşuyor. Bu aileler de belediyemizden hizmet talep ederken şahıslar için değil aileler içim talepte bulunuyorlar. Hadidi Aşiretinden çok değerli büyüklerimiz de bizlerden kültür evi yapılaması konusunda talepte bulunmuşlardı. Bu mekan insanlarımızın hem sevinç günlerinde hem de üzüntülü günlerinde kullanabilecekleri bir ev. Bununla ilgili yer tahsisi yapıp maddi ve manevi desteğimizi sunduk . Yaptığımız bu katkılardan dolayı bizlere teşekkürlerini sundular. Bu bizi çok mutlu etti. Bizler insanlarımıza ne yapsak azdır. Halkımızın taleplerini dinleyip bunları yerine getirme adına gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek sosyal belediyecilik konusunda yaptığımız çalışmalar, gerekse bu tarz fiziki yapılar için teşekkür almaktan ziyade bizlere edilen dualar bizleri daha da mutlu ediyor” dedi.

Eyüpnebi Mahalle Muhtarı Ahmet Demir ise,” Belediye başkanımızın ilçemizde gerek fakir fukaraya gerekse vatandaşlara yaptığı yardımlar için teşekkür ediyoruz. Başkanımızın ilçede yaptığı çalışmalara bir muhtar olarak şahidim. Kendileri bir sözümüzü ikiletmeden taleplerimize anında cevap veriyor. Mahallem ve vatandaşlarım adına kendisine bir kes daha teşekkür ederiz” diye konuştu

(iha)