Ekinci Şutim Esnafıyla Bir Araya Geldi

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2017 Salı 13:03

yyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa Gıda ve Toptancılar Sitesi (ŞUTİM) esnafını ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde başladığı mahalle gezilerine esnaf ziyaretlerini de ekleyen Ekinci, son olarak ŞUTİM esnafıyla bir araya geldi. Beraberinde meclis üyesi Bilal Tekatlı ve birim müdürleriyle esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Ekinci, esnafa hem hayırlı işler temennisinde bulundu hem de talep ve isteklerini dinledi. Esnafın çay içme taleplerini kırmayan Ekinci daha sonra Gıda Toptancılar Dernek Başkanı Emin Demirel ve Şire Pazarı Dernek Başkan Vekili Mahmut Akar'la bir araya geldi. Bir süre dernek başkanlarıyla da görüşen Ekinci, kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için birim müdürlerine talimat verdi. Esnaf ziyareti hakkında açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Esnafımızla birlikteyiz. Sık sık onları ziyaret edip taleplerini dinliyoruz. Bugün de ŞUTİM esnafını ziyaret ettik. Burada hem esnafımız hem de dernek başkanlarımızla bir araya geldik. Esnaf ziyaretlerimizde hem hayırlı işler temennisinde bulunuyoruz hem de bulundukları yerlerle ilgili taleplerini de dinliyoruz. Burada hem esnafımızı hem de dernek başkanlarımız dinleyip yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bizlere iletilen talepler doğrultusunda bizler de ekiplerimizi bu talepler doğrultusunda yönlendiriyoruz. Bazen eksik kalan yerlerimizin tespitinde bu gibi bire bir ziyaretlerde birinci ağızdan o tespitleri de giderme fırsatını buluyoruz. Tabi sadece eksiklikler değil esnafımız da vatandaşımız da yapılan güzellikler noktasında bizlere sık sık teşekkür ediyorlar. Bu da bizim çalışma azmimizi daha da artırıyor. Dolayısıyla bizler sık esnaf ve vatandaşlarımızın arasında bulunarak şehrin nabzını da tutmuş oluyoruz. İnsanlarımızın birinci önceliklerini de bire bir almış oluyoruz. Ben bu konularda her zaman bize yol gösteren Dernek Başkanlarımıza teşekkür ediyorum yine esnafımıza da bize gösterdikleri ilgiden dolayı ve teveccühlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

(sondakika.com)