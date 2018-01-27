Ekinci: Tüm Dünyayı Şanlıurfa’ya Davet Ediyoruz

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 12:12

İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde, aynı anda 7 salonda gerçekleştirilen Emitt 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı açılış törenine katılan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, açılış sonrası Şanlıurfa standında ziyaretçileri ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleşen açılış töreni sonrası ziyarete açılan fuarda Türkiye’den tüm şehirler, oteller, turizm birlikleri, seyahat acentaları, tur operatörleri, tatil beldeleri, destinasyonlar, uluslararası turizm organizasyonları ile 85 ülkeden gelen katılımcılar yer alıyor.

Küresel ekonomide çok önemli bir paya sahip olan turizmin yerelde gelişimi için önemli fırsatlar sağlayan Emitt’eŞanlıurfa’daki kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve ticari işletmelerin birlikte katılmasına dikkat çeken Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan bu organizasyon, dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Şanlıurfa’nın uluslararası tanıtımı için oldukça önem taşıyor. Sadece başlı başına Göbeklitepe’nin, Eyyüp Peygamber makamının, Halilürrahman’ın veya yüzlerce tarihi turistik öneme sahip eserlerimizden biri için bile buraya katılmamız mümkün. Turizmin en önemli aktörleri olan ticari işletmelerimizin de bu fuarda yer almasını önemli buluyorum. Dört gün devam edecek bu organizasyona Eyyübiye Belediyesi olarak destek verdik ve ziyaretçilerimizi standımızda ağırlıyoruz. Aynı zamanda fuara katılan turizm işletmelerini de ziyaret ederek Şanlıurfa’yı tanıtma imkanı buluyor ve herkesi, medeniyetlerin doğduğu yere, Şanlıurfa’ya davet ediyoruz” diye konuştu.

Şanlıurfa’nın başta inanç turizmi olmak üzere, tarih, arkeoloji, mozaik, gastronomi gibi turizm alanlarında çok büyük potansiyellere sahip olduğunu dile getiren Başkan Ekinci, “İnsanlığın atası, Hz. İbrahim Peygamber’in varisleri olarak tüm dünyayı Şanlıurfa’ya davet ediyoruz. Tur organizatörlerine ve Şanlıurfa’yı ziyaret etmek isteyenlerin en az üç gün, iki gece Şanlıurfa programı yapmalarını tavsiye ediyorum. Gelsinler, hem Şanlıurfa’nın eşsiz manevi havasını solusunlar hem de Hz. İbrahim’in bereketli sofrasındaki lezzetleri tatsınlar” dedi.