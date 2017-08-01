Ekinci Turizm Toplantısına Başkanlık Yaptı

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2017 Salı 15:14

UCLG Dünya Teşkilatı’nın 8 bölge teşkilatından biri olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)’nın Konya’da düzenlenen UCLG-MEWA Sürdürülebilir Turizm Toplantısına, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, eş başkan olarak katılım sağladı. Dünya Teşkilatı’na paralel olarak vizyonu: Yerel yönetimler arasında ve dünya toplumu içinde, işbirliği yoluyla, yerel yönetimin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını geliştirerek, demokratik yerel yönetimin dünya ölçeğinde birleşik sesi ve sözcüsü olmak olan UCLG-MEWA’nın Sürdürülebilir Turizm Toplantısı Konya’da yapılıyor. 1-2 Ağustos tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya eş Başkan olarak katılan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yaptığı sunumla katılımcılara Eyübiye’yi tanıttı.

Eyyübiye Belediyesi, 2015-2019 stratejik planında öngördüğü İlçenin tarih, turizm ve kent dokusunu korumak ve geleceğe ulusal ve uluslararası kültürlerin harmanlanmasını taşımak için, UCLG-MEWA(Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı)'na 2014 yılında üyelik talebinde bulunmuş ve bu talep kabul edilmişti. Bu kapsamda Eyyübiye Belediyesi UCLG-MEWA teşkilatında aktif rol üstlenmiş böylelikle Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 14 Kasım 2015 tarihinde kurulan sürdürülebilir turizm alanında kentlerin rolünü ön plana çıkaran politikaların geliştirilmesini amaçlayan Turizm Komitesine eşbaşkan olarak seçilmişti.

Konya’da düzenlenen “Sürdürülebilir Kültür Turizmi” adlı oturumda konuşma yapan Kültür Komitesi Eşbaşkanı Mehmet Ekinci, genelde Şanlıurfa'mızın ve yerelde Eyyübiye İlçemizin Kültür Turizmi açısından önemi ve Kültür Turizminin Sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmaları dile getirdi.