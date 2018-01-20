Ekinci: Ulaşamayacağımız İnsanımız Kalmayacak.

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 10:14

Eşi Ayşe Ekinci ve Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de eşlik ettiği ev ziyaretlerinde Başkan Ekinci, talepleri yerinde dinliyor. Gün içinde birçok ev ziyareti yapan Başkan Ekinci’nin, Yenice mahallesinde soğuk kış gününde çadırda yaşam mücadelesi veren bir ailenin çaresizliğine ortak olması, duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Mahalle gezisi sırasında Başkan Ekinci’yi gören vatandaşların, çaresizlik içinde çadırda yaşayan ailenin durumunu bildirmesi üzerine, aileye ziyaret gerçekleştiren Başkan Ekinci, duruma kayıtsız kalmadı. Başkan Ekinci’nin, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Halil Şilan’a, ‘hemen yeni bir ev bulun’ talimatı üzerine harekete geçen ekipler 2 saat gibi kısa bir sürede aileyi yeni evlerine taşıdı. 10 çocuğuyla birlikte soğuk kış gününde yaşamak zorunda kaldığı çadırdan yeni evlerine taşınan baba da, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür etti. Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçeyi adeta sokak sokak, kapı kapı dolaşan Başkan Ekinci Yenice Mahallesinden sonra Eyyübiye ve Eyüp Nebi mahallelerini ziyaret etti. Burada da hasta ve yaşlı ziyaretleri yapan Başkan Ekinci,” İlçede ulaşamadığımız hiç kimse kalmayacak.” dedi.

Ulaşamayacakları hiç kimsenin kalmayacağını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,” Mahalle gezilerimiz devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle beraber bu gezilerimizi sürdürüyoruz. Dar gelirli ailelerimizi de ziyaret edip, yapılması gerekenleri imkanlar dahilinde yapmaya çalışıyoruz. İlçemizde 57 bin aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı. Dar gelirli insan sayımız çok çok fazla. Bu kapsamda ilçe belediyesi olarak yükümüzün de ağır olduğunun bilincindeyiz. İnşallah bizler çok çalışarak bu yükün altından kalkarız. Ulaşmadığımız hiçbir insanımız kalmamak kaydıyla mahalle mahalle gezeceğiz. “dedi.

Yenice Mahalle Muhtarı Muhittin Göktaş ise,” Belediye Başkanımız, mahallemizde yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ziyarette bulundular. Ben vatandaşlarım adına kendisine teşekkür ederim. “şeklinde konuştu.