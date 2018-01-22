Ekinci vatandaşlara bayrak dağıttı

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 20:53

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla, esnafa ev ve işyerlerine asmaları için Türk bayrağı dağıttı. Şanlıurfa Valiliğinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla vatandaşların ev ve işyerlerine bayrak asmasını istemesinin ardından, Eyyübiye Belediyesi harekete geçti. Ülkeyi terör tehdidinden korumak ve bölgeyi huzura kavuşturmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’na vatandaşlar da dualarıyla destek veriyor. Eyyübiye Belediyesi de, Afrin’de terör örgütlerine yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla esnafa Türk bayrağı dağıttı. Bayrak dağıtımının bir bölümünü Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci gerçekleştirdi. Bağımsızlığın ve milli birliğin sembolü olan bayrağı alıp öpen ve işyerlerine asan esnaf, bol bol dua etti. Esnafa ev ve işyerlerine asmaları için elleriyle bayrak dağıtan Başkan Ekinci’ye vatandaşlar teşekkür etti.

Bayrak dağıtımında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, herkesin yüksek sesle şanlı ordu için dua ettiğini belirterek,”Afrin operasyonu başladı. Askerimiz Afrin’de bizler de burada dua ordusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Sabahın erken saatlerinden itibaren bayrak dağıtımını yapıyoruz. Bayrak dağıttığımız esnaf ve vatandaşlarımız bol bol dua ediyorlar. Eyyübiye’de farklı etnik gruplarda vatandaşlarımız var.Kürt, Türk, Arap burada beraber yaşıyorlar. Yine burada 150 bin civarında Suriyeli bulunmakta. Bunların hepsinin ortak duası, şanlı ordumuzun muvaffak olması yönündedir. Gezdiğimiz dolaştığımız bütün herkes yükse sesle dualarını etti. Herkes yüksek sesle dualarını dile getirdi. Bu da gösteriyor ki İslam’ın son ordusu olan Türk ordusu bütün İslam dünyasının duasını arkasına almıştır. İnşallah bu operasyon hayırlısıyla lehimize sonuçlanacaktır. ” dedi.