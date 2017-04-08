Ekinci, Viranşehir'de

Giriş Tarihi: 8 Nisan 2017 Cumartesi 19:57

Viranşehir Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ekinci, tarafından tahsis edilen seçim bürosunun açılışı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Kasım Gürpınar Mehmet Akyürek, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım ve belediye başkan yardımcıları tarafından yapıldı.



AK Parti İlçe Başkanı Yıldırım, yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak referandumun herkesin geleceğini ilgilendirdiğini söyledi.



Avrupa Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Gürpınar da 16 Nisan'da Türkiye'nin kaderinin değişeceği bir seçim yapılacağını belirterek, "Bugünkü açılışını yaptığımız evet bürosundan dolayı, huzurunuzda baba dostum Mehmet Ekinci'yi ve tüm baba dostlarımı selamlıyorum. Siverek ve Viranşehir bir bütündür. Gelenek, görenek, dil, din ve ırkımızda birdir. Bizler Siverek ve Viranşehir olarak, gecemizi gündüzümüze katıp sandıkları dolduracağız, Şer odaklarına karşı Avrupa ülkelerine karşı duruşumuzu sergileyip sandıklardan çıkan sonuçlarla onlara Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ne cevap vereceğini göstereceğiz. 16 Nisan'da evet diyoruz" ifadelerini kullandı.



Milletvekili Akyürek ise "Viranşehir'e güveniyorum. Bizler gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz ve o beklenen sonucun Viranşehir'den çıkacağını biliyorum. Viranşehir tek yürek tek millet tek devlet diyecektir" diye konuştu. (sondakika.com)