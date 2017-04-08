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Ekinci, Viranşehir'de "Başkomutan Evet Seçim Bürosu" Açtı

Viranşehir'de Viranşehir Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ekinci, tarafından tahsis edilen seçim bürosunun açılışı yapıldı.

Giriş Tarihi: 8 Nisan 2017 Cumartesi 19:57
Ekinci, Viranşehir'de

Viranşehir Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ekinci,  tarafından tahsis edilen seçim bürosunun açılışı,  AK Parti  Şanlıurfa Milletvekilleri Kasım  Gürpınar  Mehmet Akyürek,  AK Parti İlçe Başkanı  Mehmet Yıldırım ve belediye başkan yardımcıları tarafından yapıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Yıldırım, yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak referandumun herkesin geleceğini ilgilendirdiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı ve  Şanlıurfa  Milletvekili  Gürpınar da 16 Nisan'da  Türkiye'nin kaderinin değişeceği bir seçim yapılacağını belirterek, "Bugünkü açılışını yaptığımız evet bürosundan dolayı, huzurunuzda baba dostum  Mehmet Ekinci'yi ve tüm baba dostlarımı selamlıyorum.  Siverek ve  Viranşehir bir bütündür. Gelenek, görenek, dil, din ve ırkımızda birdir. Bizler  Siverek ve  Viranşehir olarak, gecemizi gündüzümüze katıp sandıkları dolduracağız, Şer odaklarına karşı  Avrupa ülkelerine karşı duruşumuzu sergileyip sandıklardan çıkan sonuçlarla onlara  Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ne cevap vereceğini göstereceğiz. 16 Nisan'da evet diyoruz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Akyürek ise "Viranşehir'e güveniyorum. Bizler gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz ve o beklenen sonucun  Viranşehir'den çıkacağını biliyorum.  Viranşehir tek yürek tek millet tek devlet diyecektir" diye konuştu. (sondakika.com)

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