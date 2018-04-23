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Ekinci’den 23 Nisan kutlaması

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 14:12
Ekinci’den 23 Nisan kutlaması

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 98. Yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Ekinci, "23 Nisan’da, Türk milletinin işgallere karşı yek vücut olarak imkanları zorlayıp dünyaya varlığını kanıtladığı gün olduğunu belirtti.

Başkan Ekinci, "Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 98. Yaşına girmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ayrıca bu günü dünya çocuklarına armağan etmiştir. İşgallere ve bölünmeye karşı tüm imkanlar seferber edilerek elde edilen zafer sonrası çocuklarımıza armağan edilen bu günün ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 98. Kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, çocuklarımıza daha güzel yarınlar diler selam ve saygılarımı sunarım" ifadelerinde bulundu.

 

 

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