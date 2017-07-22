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Ekinci'den Bedensel Engelli Gence Akülü Sandalye

Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi nüfusuna 24 yaşındaki bedensel engelli Müslüm Karayazgan’a, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci tarafından akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:15
Ekinci'den Bedensel Engelli Gence Akülü Sandalye

Ekinci'nin talimatlarıyla akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Müslüm Karayazgan, Eyyübiye Belediye Başkanı  Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti.

24 yaşındaki bedensel engelli Müslüm Karayazgan'a Eyyübiye Belediye Başkanı  Mehmet Ekinci sahip çıktı. Hasretini çektiği akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Karayazgan, Eyyübiye Belediye Başkanı  Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti.

Akülü tekerlekli sandalyesi olmadığı için günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşayan 24 yaşındaki bedensel engelli Müslüm Karayazgan'a, Eyyübiye Belediyesi sahip çıktı. Müslüm Karayazgan'ın çektiği sıkıntıdan haber alır almaz Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü harekete geçiren  Ekincitakdir topladı.  Ekinci'nin talimatlarıyla 25 yaşındaki Bedensel Engelli Müslüm Karayazgan'a akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Baba Karayazgan, Eyyübiye Belediye Başkanı  Mehmet Ekinci'ye teşekkür ederek, "Bundan sonra oğlumu sırtımda taşımama gerek kalmadı" dedi. Tekerlekli sandalye almanın heyecanını yaşayan Karayazgan da Eyyübiye Belediye Başkanı  Mehmet Ekinci'ye teşekkür ederek, tekerlekli sandalye sayesinde bol bol gezip arkadaşlarıyla rahatça vakit geçirebileceğini söyledi.

 

(sondakikacom)

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