Ekinci’den Berat Kandili Mesajı

Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2017 Salı 22:49

Başkan Ekinci mesajında şu ifadelere yer verdi: "Berat Kandili Ramazan Ayının müjdecisi ve habercisi olarak bilinir. Berat kelimesinin mana olarak ise temizlenme ve her türlü kötülüklerden ve pisliklerden arınma olarak kabul edilir.

Yüce dinimiz olan İslam'da 3 aylar olarak bilinen Mübarek Recep, Şaban ve sonuncusu olan Ramazan Ayına sayılı günlerin kaldığını bizlere Berat Kandili müjdelemektedir. Yüce dinimiz olan İslam da 3 günden fazla küskünlüğün ve dargınlığın haram kılındığı bu mübarek zaman dilimlerinde dargınların barışması gerektiğini ifade eden Başkan Ekinci sözlerine şöyle devam etti.

Berat Kandili dini duyguların yoğun olduğu ve bu gecenin günahlarımızdan arınma ve bedenen temizlenmenin yanı sıra ruhen de temizlenmemiz gerekir.

Ayrıca bilindiği gibi; her yıl, Berat gecesinde, o yılda olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resullullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Tüm bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Mübarek Berat Kandili tebrik eder, Berat Kandilinin başta İslam Dünyası olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Dedi.