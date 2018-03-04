Ekinci'den destek istediler

Giriş Tarihi: 4 Mart 2018 Pazar 15:17

Urfa Haber whatsapp hattına ulaşan Eyyübiye İlçesine bağlı Uğurlu kırsal mahalle sakinleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'den mahallelerinin yol sorunu için destek istediler.

Mahalle sakinleri, Urfahaber'e yaptıkları açıklamada, mahallelerinin şehir merkezine yakın olduğunu, yaz aylarında taban suyu, kış aylarında ise yağışlar nedeni ile mahalle içindeki cadde ve sokakların çamur deryası haline geldiğini sorunlarına çözüm bulamadıklarını idda ettiler.

Mahalle sakinleri, Eyyübiye Belediyesi'ne defalarca sorunu iletmelerine rağmen yetkililerin ilgilenmediğini idda ederek, Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'den köy içi ulaşımın çözülmesi için destek istediler.

İsmini vermek istemeyen bir mahalle sakini " Her seçimde en yüksek oy bizim mahallemizden çıkıyor. Her koşulda ve şartta ülkemizin yanında olmamıza rağmen, sanki başka bir ülkenin toprağıymışız gibi hasret kaldığımız belediye hizmetini alamıyoruz.

Yazın, aşırı sulama yüzünden taban suyundaki yükselmeden dolayı çamur deryasına dönen köy içi yollarımız, kışında yağışlar yüzünden aynı hali alıyor.

Okula giden öğrencilerimiz ve halkımız yürüyemediği gibi araçlarımız da çamura saplanıp kalıyor. Yollarımızın bu durumu hem sağlığımızı hem yaşamımızı olumsuz etkiliyor.

Biz inanıyoruz ki, Urfa Haber aracılığı ile sesimi duyacak olan belediye başkanımız Mehmet Ekinci buna bir çözüm bulup bizi bu çileden kurtaracaktır." dedi.





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