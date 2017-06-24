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Ekinci’den Ramazan Bayramı Mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ramazan Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayarak tüm Müslümanların ve Eyyübiye halkının Ramazan Bayramını kutladı.

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 19:32
Ekinci’den Ramazan Bayramı Mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci Ramazan Bayramı münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Hayır, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayını dolu dolu geçirmenin mutluluğu içindeyiz. Bu mübarek ramazan ayı içerisinde, hemşerilerimizle mutluluğu paylaşmak, birlik ve beraberliği yaşamak, yaşanılan dertlere, sıkıntılara ortak olma adına bir mübarek ayı daha geride bıraktık. Şimdi ise dayanışmanın üst seviyeye çıktığı, sevgi, barış ve kardeşlik duygularının yoğunlukla yaşandığı bir ramazan bayramına erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Hayatımızı renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştiği bu günlerin önemini bilerek, birbirimize olan sevgi ve saygının artması temennisiyle bütün vatandaşlarımızın, tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın tüm insanlığa bolluk, bereket, barış ve huzur getirmesini diliyorum."

 

 

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