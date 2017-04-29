Ekinci'nin mutlu günü

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2017 Cumartesi 21:57

Mehmet Ekinci, Viranşehir ilçesine bağlı Alakonak köyünde gerçekleştirdiği oğlu Fahrettin Ekinci'nin düğününe binin üzerinde davetli katıldı.

Düğünde, konukları kapıda tek tek karşılayan Mehmet Ekinci, hepsi ile ilgilendi. Köyde gerçekleşen düğünde davetlilere yöresel gelenek olan süpha yemeği ikram edildi.

Düğüne, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Viranşehir Kaymakamı Ömer Cimşit, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürü Esat Uğur ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Can ve Viranşehir'in önde gelen kanaat önderleri ile tanınmış simaları katılarak Ekinci ailesini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Mehmet Ekinci düğün sonrası Urfa Haber'e yaptığı açıklamada, davetlilere teşekkür ederek:

"Dostlarım,Arkadaşlarım, Akrabalarım, Ailem, Bugün Alakonak Köyünde Oğlumun Düğününde Verdiğimiz Süpha Ziyafetine Bizleri Yanlız Bırakmayan Sayın Milletvekilimiz Mehmet Akyurek,Kaymakamımız Sayın Ömer Çimşit,Yzb Onur Can Em. Md Esat Uğur Ve Bizi Yanlız Bırakmayan Viranşehirin Muhterem İnsanları Seydanlı Aşiretinden Şanlıurfa Merkrzden,Ceylanpınardan, Mardinden Ve Aileme, Seydanlı Aşireti Gençlerine Şükranlarımı ve Teşekürlerimi Arz Ederim Allah Hepsinden Razı Olsun." dedi