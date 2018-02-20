Elazığ merkezli suç örgütü operasyonu

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2018 Salı 15:07

- Elazığ merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, farklı illerdeki paravan şirketler üzeriden kamuyu dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 25 kişiden 20'si tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, farklı illerdeki paravan şirketler üzerinden kamuyu dolandıran suç örgütünün ortaya çıkarılmasının ardından düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 25 zanlıdan 20'si tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç örgütünün farklı illerdeki paravan şirketler üzerinden sahte fatura, muhteviyatı değiştirilmiş fatura, vergi iadesi ve benzeri yollarla ticari faaliyetler adı altında kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yaptığı bildirilmişti.

Şüphelilerin, usulsüz işlemlerle ekonomik kazanç sağlamak için bir araya geldikleri, çıkar amaçlı organize suç örgütü kurdukları, örgüt yöneticilerinin Elazığ, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kırşehir, Siirt ve Iğdır'daki farklı şirket ve kişiler üzerinden hayali ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunarak hazineden çıkarılan ödeneklerle haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, defterdarlık ve mal müdürlüklerinin kullanımında olan otomasyon programlarının işleyişini bilen kamu görevlileriyle belirli bir miktar para karşılığında anlaşan örgüt yöneticisi veya üyelerinin usulsüz işlemlerini paravan şirketler üzerinden yaptıkları aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Özel Tüketim Vergisi'ne tabi malların, Maliye Bakanlığınca belirlenen listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir. Söz konusu mevzuat kapsamında, sadece bir günde yaklaşık 200 milyon lira değerinde mal üretildiğine ilişkin belgeler sunan paravan şirketlerin hesabına 30 milyon lira aktarıldığı ve meblağın örgüt mensupları tarafından çekildiği belirlendi. Kamu bugüne kadar tespit edilen kısmıyla toplam 60 milyon liradan fazla zarara uğratılmıştır."

Örgütün yöneticisi veya üyesi şüphelilerle petrol, inşaat, turizm, lojistik, kozmetik, makine ve demir çelik sektöründe faaliyet yürüten şirketlerin sahipleri, ortakları, muhasebecileri ve örgüte yardım eden kamu görevlilerinin yanı sıra usulsüz işlemlere aracılık yapan çeşitli meslek grubundaki şüphelilerin de deşifre edildiği vurgulanmıştı.

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik 16 Şubat'ta Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA