Elektriğe 3 Ay Zam Yok!

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2017 Perşembe 14:34

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan gelecek 3 aylık dönemde elektrik fiyatlarında artış olmayacağı belirtildi.



3 AY ZAM YOK



Kurum açıklamasında şöyle denildi: "1 Ekim 2017 tarihinden itibaren geçerli perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Mesken abonesinin 100 kWh için ödeyeceği vergi ve fonlar dâhil toplam tutar; Ocak-Eylül aylarında olduğu gibi Ekim-Aralık aylarında da yaklaşık 41 TL'dir."



Elektrik fiyatlarına en son 1 Ocak 2016'da yüzde 6,8 zam yapılmıştı.

(haberler.com)