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Elektrik Arızasını Gidermeye Çalışan 2 Kişi Akıma Kapıldı

Siverek ilçesinde sondaj kuyusunun elektrik tesisatında meydana gelen arızayı gidermeye çalışan 2 kişi akıma kapılarak yaralandı.

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2017 Cuma 14:16
Elektrik Arızasını Gidermeye Çalışan 2 Kişi Akıma Kapıldı

Edinilen bilgilere göre, Kuytuca köyünde tarla sulamak için açılan sondaj kuyusunun elektrik panosunda meydana gelen arızayı gidermeye çalışan Ferit Taniş ve Cenap Tayan akıma kapıldı. Akıma kapılan köylülerden Ferit Taniş hafif, Cenap Tayan ağır yaralandı. Durumu fark eden köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla  Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Cenap Tayan ilk müdahalesinin ardından  Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Akıma kapılan yaralıların yakınları hastaneye gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

(sondakika.com)

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