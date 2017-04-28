Elektrik Arızasını Gidermeye Çalışan 2 Kişi Akıma Kapıldı

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2017 Cuma 14:16

Edinilen bilgilere göre, Kuytuca köyünde tarla sulamak için açılan sondaj kuyusunun elektrik panosunda meydana gelen arızayı gidermeye çalışan Ferit Taniş ve Cenap Tayan akıma kapıldı. Akıma kapılan köylülerden Ferit Taniş hafif, Cenap Tayan ağır yaralandı. Durumu fark eden köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Cenap Tayan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.



Akıma kapılan yaralıların yakınları hastaneye gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(sondakika.com)