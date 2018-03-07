Elektrik Trafosuna “Kadına Şiddete Dur De” mesajını yazdılar

Giriş Tarihi: 7 Mart 2018 Çarşamba 16:13

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği “Trafolar Konuşuyor” projesinde kadına şiddetin önüne geçmek için trafolardan sosyal mesaj vermeye devam ediyor.



TRAFOLARDAN MESAJ



Türkiye’nin gündeminde önemli yer tutan “kadına şiddetin” önüne geçmek için farkındalık yaratmayı amaçlayan UEDAŞ, Yalova Merkez’deki Şehit Ömer Faydalı Caddesindeki iki trafoya “Kadına Şiddete Dur De” mesajını grafiti çalışmasıyla yazdırdı. Trafolar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Yalova şehir merkezindeki trafo uygulaması ile sosyal mesaj verecek. UEDAŞ, Yalova’daki bir başka trafoya ise “Engel Sen Olma” mesajını işleterek engelliler konusunda da vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.



Büyük ilgi gören ve farkındalık yaratan proje ile toplumsal ve güncel sorunların çözümüne katkı sağlanması amaçlanıyor. Şirket merkezinin bulunduğu Bursa’da hayata geçirilen proje kapsamında kadına şiddeti önlemeye karşın farkındalık görseli toplam 4 trafoda uygulandı.



UEDAŞ’ın hizmet bölgeleri olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da sürdürülen proje kapsamında, “Engel Sen Olma”, “Emniyet Kemeri Hayata Bağlar”, “Kadına Şiddete, Dur De” bilgilendirme yazıları trafolara grafiti şeklinde yazılıyor. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları da trafolara grafiti sanatçıları tarafından işleniyor.



SOSYAL İÇERİKLİ ‘İLK UYGULAMA’



Projenin bu alanda yapılan ilk uygulama olduğunu belirten şirket yetkilileri, UEDAŞ’ın hizmet bölgesi olan Bursa, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir’de belirlenen 30 trafonun proje kapsamına dahil edildiği bilgisini verdiler. Dört ilde yürütülen proje ile şuana kadar kadına şiddet, trafik kuralları, engelli haklarıyla ilgili 9 trafoda uygulamalar gerçekleştirildi.



UEDAŞ’ın hizmet bölgesinde çalışmaları devam eden projenin çeşitli kurumların da desteğiyle ulusal çapta yaygınlaştırılması planlanıyor.



