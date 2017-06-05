Elektrikten Çıkan Yangın, Engelli Nermin'in Canını Aldı; 2 Kardeşi Zehirlendi

Giriş Tarihi: 5 Haziran 2017 Pazartesi 11:23

Olay, bu sabah Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı müstakil evinde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden Derham Kara, eşi Halfe Kara ile birlikte uyuyan çocukları Abdulkadir Kara ve Ömer Kara'yı güçlükle evden dışarı çıkardı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri dumandan etkilenen çocukları hastaneye götürdü.

BEDENSEL ENGELLİ KIZ KAÇAMADI

Bu sırada odada alevlerin yükselmesi üzerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Güçlükle kontrol altına alınan yangında bedensel engelli Nermin Kara yanarak öldü. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Nermin Kara'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(sondakika.com)