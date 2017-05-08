Emekliler Arasındaki Maaş Farkı Kapanacak

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2017 Pazartesi 10:41

Çalışırken aldıkları maaşları yarı yarıya hatta daha fazla azalan emeklinin hayat standardı da bir o kadar geriye gidiyor. Emekliler adil olmayan uygulamalardan da dertli. Aynı şartlarda ve prim süresinde 2000'den önce emekli olanla 2000 sonrası emekli olanların maaşları arasında 350-500 lira fark bulunuyor.

TABLO MORAL BOZUYOR

En yüksek maaşı memur emeklisi alıyor. En düşük memur emeklisi maaşı şu anda 1658 lira. İkinci sırada SSK emeklisi geliyor. 2000'den önce emekli olan SSK'lının en düşük aylığı (taban aylık) bugün 1402 lira. 2000-2008 arasında emekli olanın taban aylığı 1100, 2008'den sonra emekli olanın taban aylığı ise 836 lira. Tarım Bağkuru'ndan emekli olana ise 950 lira ödeme yapılıyor. Aynı hizmet yılı ve primle emekli olanların maaşları arasındaki bu fark üzüyor.

SIRASIYLA HAYATA GEÇECEK

Düşük ve yüksek maaşlar arasındaki farkın azaltılmasına, emekli aylıkları arasında dengenin sağlanmasına yönelik formüller görüşülecek. Kurul ayrıca; asgari ücrette iyileştirme, kıdem tazminatı mağduriyetlerinin çözülmesi, işsizliğin azaltılması, teşvikte destek şartlarının kolaylaşması yönündeki talepleri de ele alacak.

DENGE SAĞLANACAK

Emeklilerin yüzünü güldürecek pek çok düzenlemeye imza atan hükümet, yeni müjdeler için de kolları sıvadı. Gündemde emekliyi üzen maaş farklarını azaltmaya yönelik intibak düzenlemesi var. Ev ve işyerlerini gezerek vatandaşların nabzını tutan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşları arasındaki dengesizliklerin giderilmesi yönünde gelen talepleri Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na taşıyacak. Kurul, emekli maaşları arasındaki dengenin sağlanması için yapılabilecekleri masaya yatıracak.

EMEKLİYE EN AZ 1.482 MAAŞ

11.5 milyon emeklinin maaşı temmuzda değişecek. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. İlk 4 aylık enflasyon verileri, zam oranı için ipuçlarını verdi. Şimdiden memur emeklisine yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 2.71'lik enflasyon farkı göründü. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 5.71'lik zam ortaya çıktı. Mayıs ve haziran enflasyonuna göre zam oranları belirlenecek. Kesin veri 3 Temmuz'da açıklanacak.

RAKAMLAR DEĞİŞTİ

Yüzde 5.71 zam ile en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 402 liradan bin 482 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 836 liradan 883 liraya, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 218 liradan bin 287 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 950 liradan bin 5 liraya yükselecek. Halen bin 500 lira alan emeklinin maaşı 85 lira artışla bin 585 liraya, 2 bin lira alanın maaşı 114 lira artışla 2 bin 114 liraya çıkacak. Memur emeklileri, Ocak'ta yüzde 3 zam almıştı. Toplu sözleşmeye göre Temmuz'da ise memur emeklilerine yüzde 4 zam ve ayrıca ilk 6 aylık dönemde enflasyon yüzde 3'ü aşarsa fark verilecek. Ocak- Nisan enflasyonunun yüzde 5.71 olarak gerçekleşmesiyle, memur emeklilerinin Temmuz'da enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı. Oluşan enflasyon farkı yüzde 2.71... Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verilerine göre fark azalacak ya da artacak. Mevcut rakama göre, en düşük memur emeklisi aylığı yüzde 2.71 enflasyon farkı ve yüzde 4 zam ile bin 658 liradan bin 771 liraya çıkacak.

ENFLASYON MAAŞLARI ARTIRIYOR

Emekliler bu yılın ikinci zammını Temmuz ayında alacak. Bu zam oranını da büyük ölçüde enflasyon rakamları belirleyecek. Şimdilik iki aylık enflasyonun açıklanması bekleniyor.

(haberler.com)