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Emin Yetim’den şehitler için başsağlığı mesajı

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Afrin'de devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan kahraman askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Giriş Tarihi: 3 Mart 2018 Cumartesi 19:20
Emin Yetim’den şehitler için başsağlığı mesajı

Afrin’de 8 kahraman askerimizin şehit ve 13 kahraman askerimizin de yaralı olduğunu büyük üzüntüyle öğrendiğini belirten Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim,  “Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere, Genelkurmay Başkanımızın şahsında tüm silahlı kuvvetler mensuplarımıza, kahraman silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

Başkan Yetim, teröristlerle girilen çatışmada cesurca çatışarak yaralanan gazilere de Allah'tan acil şifalar dileyerek, şunları kaydetti;

“Afrin başta olmak üzere bölgeyi teröristlerden temizlemek için cansiperane yiğitçe mücadele eden güvenlik güçlerimize Allah'tan başarılar ve muzafferiyetler diliyorum. Rabbim, birlik ve beraberliğimize kast eden şer odaklarına fırsat vermeyen askerlerimize güç, kuvvet versin.  Rabb'im yar ve yardımcıları olsun.”

 

 

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