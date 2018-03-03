Emin Yetim’den şehitler için başsağlığı mesajı

Giriş Tarihi: 3 Mart 2018 Cumartesi 19:20

Afrin’de 8 kahraman askerimizin şehit ve 13 kahraman askerimizin de yaralı olduğunu büyük üzüntüyle öğrendiğini belirten Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, “Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere, Genelkurmay Başkanımızın şahsında tüm silahlı kuvvetler mensuplarımıza, kahraman silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

Başkan Yetim, teröristlerle girilen çatışmada cesurca çatışarak yaralanan gazilere de Allah'tan acil şifalar dileyerek, şunları kaydetti;

“Afrin başta olmak üzere bölgeyi teröristlerden temizlemek için cansiperane yiğitçe mücadele eden güvenlik güçlerimize Allah'tan başarılar ve muzafferiyetler diliyorum. Rabbim, birlik ve beraberliğimize kast eden şer odaklarına fırsat vermeyen askerlerimize güç, kuvvet versin. Rabb'im yar ve yardımcıları olsun.”