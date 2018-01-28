Emitt, Şanlıurfa İçin Verimli Geçti

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 16:31

Ortadoğu’dan Balkanlara, Avrupa’dan Uzak Doğu’ya yüzlerce ülkeden turizm elçileri, organizatörler ve şehirlerin tanıtım stantlarının yer aldığı dünyanın beşinci büyük fuarı EMITT’2018’e Şanlıurfa Valiliği ve belediyelerin organizasyonuyla katılan Şanlıurfa, büyük bir tanıtım desteği kazandı.

Fuara Şanlıurfa standıyla katılan turizm işletmeleri, ulusal ve uluslar arası tur operatörleri ile kurdukları bağlantıların oldukça verimli olduğunu, tarih, kültür ve gastronomi gezileri ve gastronomi gezileri için Şanlıurfa’ya çok sayıda rezervasyon aldıklarını ifade ettiler.

Şanlıurfa standında EMITT’e katılan Göncü Turizm sahibi Cem Göncü, dört gün boyunca ulusal ve uluslar arası bir çok firma ve operatörle görüşme imkânı bulduklarını belirterek, “Şanlıurfa’nın bu tür fuarlara katılması oldukça önemli. Katıldığımız bu fuarda çok sayıda operatörle kontaklar sağladık. Hem biz onları ziyaret ettik, hem onlarla randevulaşarak görüşmeler gerçekleştirdik. Önümüzdeki sezonun Şanlıurfa için turizmde oldukça iyi bir noktaya geleceğini umuyoruz. Şanlıurfa’nın ve turizm işletmelerinin bu fuara katılmasında emeği geçen ve destek veren başta Şanlıurfa Valiliğimize, belediyelerimize ve turizm işletmelerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Fuara “Prensibimiz memnuniyetinizdir” sloganıyla katılan Harran Oteli Müdürlerinden Yusuf Aslan da, “Şanlıurfa’nın dünyanın en eski şehirlerinden olması, kültürü, mutfağı, dinler ve kültürler şehri olması tüm ülkelerden insanların dikkatini çekiyor. Katıldığımız bu fuarda otelimizi çok geniş kitlelere tanıtma, rezervasyonlar alma fırsatı bulduk. Çok verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Şanlıurfa’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri eşsiz Şanlıurfa mutfağının lezzetleri ile tanıştırarak adını Türkiye’ye duyuran Cevahir Han Müdürü Celal Kısak ise, gerek tarih ve kültür gerekse gastronomi amaçlı gezilerde Cevahir Han’ın adının artık uluslararası organizasyonlarda anılmaya başladığını belirterek, “EMITT Turizm fuarıyla işletmemizin tanıtımını çok geniş bir çerçevede yapma fırsatı bulduk. Ziyaret ettiğimiz yerlerde bize yemeklerimiz soruldu, konaklama imkanları, ulaşım gibi konularda bilgiler istendi. Daha önce kentimize gelmemiş herkes, ilk fırsatta Şanlıurfa’ya geleceklerini belirttiler. Önümüzdeki yıllarda da bu tür organizasyonlarda bulunmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Fuar süresince ulusal ve uluslararası turizm işletmelerini ziyaret eden Şanlıurfa işletmelerine rehberlik eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Şanlıurfa’nın uluslararası organizasyonlarda büyük bir tecrübe sahibi olduğunu ve bunun geri dönüşünü artık almaya başladığını ifade etti.

Şanlıurfa turizm işletmeleri yetkilileri ile birlikte çok sayıda ülkenin turizm operatörleri ve organizasyonları ziyaret eden Aslan, Şanlıurfa işletmelerine İngilizce tercümanlığın yanında kentin tanıtımı konusunda da önemli bilgiler aktardı.

Fuarın dördüncü günü de yoğun şekilde ziyaretçi ağırlayan Şanlıurfa standında çiğköfte, mırra ve çay ikramları için uzun kuyruklar oluştu. Şanlıurfa geleneksel el sanatları standındaki ürünleri inceleyen ve satın alan ziyaretçiler, Göbeklitepe maketi, Balıklıgöl, Harran ve Amazon Mozaikleri ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Başka ülkelerden ve şehirlerde İstanbul’a gelen katılımcıların bir çoğu da fotoğraf çektirmek için Şanlıurfa standını tercih etti.

Dört gün boyunca Şanlıurfa’dan belediye başkanlarının da katıldığı fuarın son gününde Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de yer alarak ziyaretçilerle görüştü ve ziyaret ettiği stantlarda herkesi Şanlıurfa’ya davet etti.