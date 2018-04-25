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Emniyete sızan yılan yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün bahçesinde yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 21:43
Emniyete sızan yılan yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün bahçesinde yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün bahçesinde bodruma inen merdivenlerde yılan olduğunu fark eden görevliler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yılan yakalama aparatıyla hayvanı kısa sürede yakaladı.

Çuvala konulan yaklaşık bir metrelik yılan, şehirden uzak bir alana götürülerek doğal hayata bırakıldı. Bir kayanın üzerine bırakılan yılan, otların arasına girerek uzaklaştı.

 

 

 

iha

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