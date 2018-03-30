Ana Sayfa Kültür/Sanat En güzel cuma mesajları ve en yeni 2018 CUMA Mesajları

En güzel cuma mesajları ve en yeni 2018 CUMA Mesajları

En güzel cuma mesajlarını sizler için derledik. 2018 cuma gününe özel en güzel, en kısa ve anlamlı cuma mesajlarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma 08:57
En güzel cuma mesajları ve en yeni 2018 CUMA Mesajları
Özellikle sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz ve sevdiklerinize SMS ile gönderebileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Cumanız mübarek olsun.     En güzel cuma mesajları ve en yeni 2018 CUMA Mesajları |29 Mart Cuma mesajları   Cumanın özelliği nedir? Niye kıymetlidir? 1- Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Allah katında günlerin efendisi Cuma’dır. O kurban ve Ramazan bayramı günlerinden de faziletlidir. Cuma gününde şu beş özellik vardır: 1- Hazret-i Âdem o gün yaratıldı. 2- O gün yeryüzüne indirildi. 3- O gün vefat etti. 4- O günde öyle bir an vardır ki, günah veya akrabalarla ilişkiyi kesme konularında olmamak şartıyla kul Allahü teâlâdan bir şey isterse Allahü teâlâ mutlaka onu verir. 5- Kıyamet o gün kopacaktır. Allah’a yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın.)   En güzel cuma mesajları ve en yeni 2018 CUMA Mesajları |29 Mart Cuma mesajları   Cuma gününün önemi nedir? Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır!    
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz 300 yıllık tarihi Kürtler Camisi'nin ismi Türkler Camisi oldu...

300 yıllık tarihi Kürtler Camisi'nin ismi Türkler Camisi oldu...
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık