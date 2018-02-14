En Kaliteli Otomasyon Sistemlerinin Adresi: Arat Otomasyon!

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 12:12

Otomasyon sistemleri her alanda karşımıza çıkmaya başlamıştır. Genel olarak tüm dünyada oldukça fazla kullanılmakta olan bu sistemlerin amaçları ise, insanlara güvenlik konusunda kolaylık sağlamak ve bununla beraber de günlük yaşamlarını daha kolay bir hale getirmektir. Evlerde, iş yerlerinde, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde, otellerde ve daha birçok alanda kullanılmakta olan PVC ve kart otomasyon sistemleri sağlamakta olan Arat Otomasyon firması oldukça kaliteli hizmetleri ile müşterilerine birçok imkanı sunmaktadır.



1986 yılında Samsun’da kurulmuş olan Arat Otomasyon firması, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını sorunsuz ve en kaliteli şekilde karşılamaktadır. İlk kurulduğunda PVC kart kapı üretimi yapmayı hedeflemekte olan Arat Otomasyon firması, zamanla ürün yelpazesini geliştirmiş ve günümüzde PVC kart sektöründe hak etmiş olduğu konuma sahip olmuştur. İlk olarak bu sektör içerisinde kendini göstererek gelişmiş olan bu firma, 2002 yılında yapmış olduğu bir atak sayesinde otomasyon sistemlerinde de bulunduğu bölgenin devi haline gelmiştir. Arat Otomasyon firması, Türkiye’nin bu sektörle ilgili firmaları arasında oldukça yüksek bir konuma da gelerek sayılı otomasyon firmalarının arasında yerini almaktadır. Firma misyonu olarak ise plastik kart adına her tür ürün ve hizmeti siz müşterilerine sağlamak ve bu hizmetleri tamamen profesyonel bir şekilde sağlamayı hedeflemektedir.



Arat Otomasyon firmasının yıllar boyunca vermiş olduğu hizmetler doğrultusunda tecrübe kazanan uzman ekipleri ile ürünün imalatından montajına kadar her adım titiz bir şekilde yürütülmektedir. Bu nedenle de hizmetlerini oldukça kaliteli bir şekilde sunmaktadır. Firmanın uzmanlık alanları olarak personel kimlik kartı, müşteri kartı, indirim kartı, parmak izli personel takip sistemleri, fotoselli kayar kapılar, bariyer, termal baskı sistemleri, otomatik kapı sistemleri, otomatik kepenk sistemleri, bahçe kapıları, garaj kapısı sistemleri ve döner kapı sistemleri gibi PVC kart ve otomasyon sistemlerini siz müşterilerine sunmaktadır.



Oldukça kullanışlı ve tamamen kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiş olan bu sistemlerde, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Güvenlik konusunda da son derece güvenlikli sistemler kullanmaktadır. Mülkünüze herhangi bir zarar gelmesi konusunda da Arat Otomasyon firmasının almış olduğu önlemler sayesinde mülkünüz her daim koruma altında tutmaktadır.



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