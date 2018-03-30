Engelli raporu almaya gitti engelinden kurtuldu

Giriş Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma 12:08

Siirt'in Eruh ilçesinde yaşayan Vaadettin Yıldız (37) engelli raporu almak için gittiği Siirt Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla engelinden kurtuldu.

3,5 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sağ ayağından yaralanan Yıldız, Diyarbakır, İstanbul ve Mersin'de geçirdiği birçok operasyona rağmen sağlığına kavuşamadı.

Engelli raporu almak için başvurduğu Siirt Devlet Hastanesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı Op. Dr. Burak Sercan Erçin tarafından kendisine tedavisinin mümkün olduğu söylendi.

Yıldız'ın, Op. Dr. Erçin ile Kamil Yıldırım tarafından gerçekleştirilen ve 6 saat süren ameliyatla ayak tabanındaki yumuşak doku eksikliği nakil ile giderildi. Yıldız, koltuk değneği kullanmadan yürüyecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Engelli raporuyla uğraşırken, sağlığıma kavuştum"

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçirdiği trafik kazasının ardından 3,5 yıl tedavi arayışını sürdürdüğünü söyledi.

Sağlığına kavuşmak için il il, hastane hastane dolaştığını anlatan Yıldız, 6 ameliyata rağmen durumunda düzelme olmadığını belirtti.

Yıldız, umudunun tükenmesi nedeniyle engelli raporu almaya karar verdiğini ifade ederek, "Siirt Devlet Hastanesine gelince Burak hocayla karşılaştım. Bana, 'Biz seni ameliyat ederiz.' dedi. Ben de kabul ettim. Tamamen tesadüf oldu. Koltuk değnekleri olmadan dolaşmak istiyordum. Engelli raporuyla uğraşırken, sağlığıma kavuştum." dedi.

- "Hastamız değnek kullanmadan yürüyebilecek"

Op. Dr. Erçin de ameliyatı ilk kez de olsa yapabileceklerini, eğitimini aldıkları yerlerde bu konuda tecrübelerinin bulunduğunu Yıldız'a anlattıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Sağ olsun bize güvendi. 6 saatlik bir ameliyatla uyluktan aldığımız dokuyu ayak bileğindeki damarlarla mikrocerrahi yöntemi kullanarak birleştirdik. Bir nevi organ nakli. Dokunun uyumu açısından kritik 10 günlük dönemi atlattık. Hastamız muhtemelen birkaç ay içinde değnek kullanmadan yürüyebilecek."

Kullandıkları cerrahi yöntemin dünyada ve Türkiye'de sadece büyük merkezlerde yapıldığını dile getiren Erçin, hemşire, yardımcı personel ve hastane yönetiminin imkan sağlaması ile bu gibi ameliyatların Siirt Devlet Hastanesinde de gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu aktardı.

Erçin, benzer şikayeti olan hastalara Siirt'te pek rastlamadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Hastalar bu ameliyatların belki de Siirt'te yapılmayacağını düşünerek büyük merkezlere gidiyorlar. Bu hastamız da ameliyat olmak için gelmemişti ama ameliyat yapmayı uygun gördük. Bundan sonraki süreçte böyle serbest doku nakli yapılacak ameliyatlarımız var. Bu rahatsızlıklar yapıldıkça çoğalan, bilindikçe yapılan şeyler. Hastalar da hem Siirt hem de çevre illerden tedavinin yapıldığını öğrendikçe daha çok başvuracaklardır."

Op. Dr. Yıldırım da Op. Dr. Erçin ile büyük merkezlerde yapılabilecek ameliyatları gerçekleştirmeye çalışacaklarını ifade ederek, bu konuda yönetimin de desteğiyle iyi bir ekip oluşturduklarını vurguladı.

AA