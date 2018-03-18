Engelliler, Potada Engel Tanımıyorlar

Giriş Tarihi: 18 Mart 2018 Pazar 22:12

Liginde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol takımı, KKTC Turkcell Tekerlekli Basketbol takımını yenerek liderliğini sürdürdü.

Liginde mücadele veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol takımı, KKTC Turkcell Tekerlekli Basketbol takımını 71-64 skor ile mağlup ederek liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

11 Nisan spor salonunda gerçekleşen karşılaşmada ev sahibi takım Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol takımı, KKTC Turkcell Tekerlekli Basketbol takımı karşısında üstün bir performans ortaya koydu. Rakibini 71-64 skorla mağlup ederek potadan galip ayrılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol takımı 15. Hafta itibariyle liderliğini sürdürdü.

Maç sonunda bir açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı Kulüp Başkanı ve Antrenörü Serdar Yıldırım, " KKTC Turkcell Tekerlekli Basketbol takımını yenerek önemli bir engeli daha aşmış olduk. Tüm sporcularımı özverili mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Rakip takımını da güzel oyun ve centilmence mücadelesinden dolayı kutluyor bundan sonraki maçlarından başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İHA