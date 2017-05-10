Engelliler Şarkılar Söyleyip, Halay Çekti

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2017 Çarşamba 18:24

Şanlıurfa'da Engeliler Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Zihinsel Engeliler Rehabilitasyon ve İstihdam Derneği tarafından organize edilen etkinlikte engelliler, Rabia Meydanında şarkı söyledi, arkadaşları ise şarkılara eşlik ederek eğlendi.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenerek engelli bireylerin topluma kazandırılması amaçlanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Zihinsel Engeliler Rehabilitasyon ve İstihdam Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, engeliler çaldıkları davul, zurna eşliğinde arkadaşlarını eğlendirdi. İlk olarak kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikte, engeliler, Haliliye ilçesinde bulunan Rabia Meydanında toplandı. Rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan engelli öğrenciler, çeşitli gösteriler düzenledi.

Engelli öğrenciler davul zurna eşliğinde şarkı söyleyip, halay çekerek eğlendi.

(sondakika.com)