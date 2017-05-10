Engellilerden protokol konuşmalarına tepki

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2017 Çarşamba 13:15

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. Kentte faaliyet gösteren engelli dernekleri ile rehabilitasyon merkezlerinin katıldığı etkinlik, Ali Şelli Parkı'nda kortej yürüyüşü ile başladı. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Polat, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici ile engellilerin katıldığı kortej yürüyüşü yaklaşık 1 kilometre sürdü. Yürüyüşün ardından Rabia Meydanı'na gelen engeliler, Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve İstihdam Derneği Başkanı Bedih Satoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici'nin konuşmalarını dinledi. Termometrenin 33 dereceyi gösterdiği kentte hava sıcaklığından bunalan bazı engelliler, gölgelik alana geçerek uzun süren protokol konuşmalarını sona ermesini bekledi. Protokol konuşmalarının uzaması nedeniyle sıcaktan bunalan ve su bulamayan engelliler zor anlar yaşadı. Susuz kalan engellilerin imdadına görevli öğretmenleri yetişti. Çevrede bulunan bakkallardan törenin düzenlendiği alana su getirilip, engellilere dağıtıldı. Gölgelik alan ve oturacak sandalyenin bulunmadığı alanda bazı engeliler etkinliği izlemeden alandan ayrıldı.

(sondakika.com)