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Engellilerden protokol konuşmalarına tepki

Şanlıurfa'da, Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte protokol konuşmaları uzayınca 33 derece sıcaktan bunalan bazı engelliler alanı terk etti.

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2017 Çarşamba 13:15
Engellilerden protokol konuşmalarına tepki

İl  Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından  Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. Kentte faaliyet gösteren engelli dernekleri ile rehabilitasyon merkezlerinin katıldığı etkinlik, Ali Şelli Parkı'nda kortej yürüyüşü ile başladı. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Polat, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici ile engellilerin katıldığı kortej yürüyüşü yaklaşık 1 kilometre sürdü. Yürüyüşün ardından  Rabia Meydanı'na gelen engeliler,  Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve İstihdam Derneği Başkanı Bedih Satoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici'nin konuşmalarını dinledi. Termometrenin 33 dereceyi gösterdiği kentte hava sıcaklığından bunalan bazı engelliler, gölgelik alana geçerek uzun süren protokol konuşmalarını sona ermesini bekledi. Protokol konuşmalarının uzaması nedeniyle sıcaktan bunalan ve su bulamayan engelliler zor anlar yaşadı. Susuz kalan engellilerin imdadına görevli öğretmenleri yetişti. Çevrede bulunan bakkallardan törenin düzenlendiği alana su getirilip, engellilere dağıtıldı. Gölgelik alan ve oturacak sandalyenin bulunmadığı alanda bazı engeliler etkinliği izlemeden alandan ayrıldı.

 

 

(sondakika.com)

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