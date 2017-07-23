Engellilere Ağız ve Diş Sağlığı Taraması Yapıldı

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 14:00

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Engelliler Şube Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafında Engelliler Koordinasyon Merkezinde engelli guruplara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı. Halk Sağlığı Müdürlüğü diş Hekimleri engellilere ağız ve diş sağlığı konusunda genel bir bilgiler verdi. Sağlıklı ve doğru diş fırçalama teknikleri konusunda bilgiler verdikten sonra, engelli vatandaşların diş taraması yapıldı. Engellilere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.



Yapılan hizmetten memnun olduklarını belirten engelliler, yapılan çalışmalar ve verilen hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

(sondakıka.com)