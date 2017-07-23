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Engellilere Ağız ve Diş Sağlığı Taraması Yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi engellilerin sosyal hayata adaptasyonları noktasında yapmış oldukları sosyal ve kültürel çalışmaların yanı sıra özellikle sağlık alanında engellilerin bilinçlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde ağız ve diş sağlığı taraması yaptırdı.

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 14:00
Engellilere Ağız ve Diş Sağlığı Taraması Yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Engelliler Şube Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafında Engelliler Koordinasyon Merkezinde engelli guruplara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı. Halk Sağlığı Müdürlüğü diş Hekimleri engellilere ağız ve diş sağlığı konusunda genel bir bilgiler verdi. Sağlıklı ve doğru diş fırçalama teknikleri konusunda bilgiler verdikten sonra, engelli vatandaşların diş taraması yapıldı. Engellilere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.

Yapılan hizmetten memnun olduklarını belirten engelliler, yapılan çalışmalar ve verilen hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

 

(sondakıka.com)

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