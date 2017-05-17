Ana Sayfa Siyaset Erdoğan, ABD'de 'kendi aracına' bindi

Erdoğan, ABD'de 'kendi aracına' bindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Beyaz Saray'a giderken, Türkiye'den götürülen Mercedes marka zırhlı makam aracını kullandı.

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2017 Çarşamba 13:56
Erdoğan, ABD'de 'kendi aracına' bindi

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, bir önceki  Beyaz Saray ziyaretinde Başkan  Obama ile görüşmek için  Beyaz Saray'a giderken ABD tarafının tahsis edilen ve ABD Başkanlarının da makam aracı olan  Cadillac marka zırhlı makam aracını kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, kendi makam aracını ABD'de ilk kez kullanmıyor.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM zirvesi için geçtiğimiz yıl gittiği  New York'ta ilk kez  Türkiye'den getirilen zırhlı makam aracını kullanmıştı.

ABD Başkanı  Donald Trump ve  Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin'in yurtdışı gezilerine makam aracını götürme uygulaması Erdoğan için de bir süredir uygulanıyor.  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretlerinde askeri bir kargo uçağı ziyaret edilecek ülkeye makam araçlarını ulaştırıyor.

GÜNEY AMERİKA ZİYARETİNDE BAŞLADI...

Bu uygulama ilk kez geçtiğimiz yıl Şubat ayında gerçekleştirilen  Güney Amerika gezisinde hayata geçirilmiş, üç ülkeyi kapsayan  Güney Amerika gezisinde  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zırhlı makam aracı, kargo uçağıyla  Şili, Peru ve Ekvador'a götürülmüştü.

 

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık