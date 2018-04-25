Erdoğan: Abdullah Gül diye bir derdimiz yok

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:11

Abdullah Gül diye bir derdimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün isminin zikredildiğinin hatırlatılması üzerine Erdoğan “Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. Şurada 5 Mayıs’ta meydanda kimlerin olacağı, hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. ‘Kim çıkacak da kime göre’, bizim böyle bir derdimiz yok. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasınlar” diye konuştu.

Erdoğan, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Gül’ün görüştüğünün dile getirilmesi üzerine “Bilmiyorum” dedi.

Erdoğan, Grup Toplantısı’nda ise özetle şunları söyledi:

“Biz her şeyimizi, senaryomuzu, kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın. Benim hiç öyle bir problemim yok. 5 Mayıs’ta meydanda kimin olacağını göreceğiz. Biz her şeyimizi, senaryomuzu, kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın. Benim hiç öyle bir problemim yok. 5 Mayıs’ta meydanda kimin olacağını göreceğiz.”

iha