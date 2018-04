Erdoğan: Abdullah Gül diye bir derdimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün isminin zikredildiğinin hatırlatılması üzerine “Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok."

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:11