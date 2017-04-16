Erdoğan: Referandum Sonrası İlk İş İdamı Geçirmek Olacak

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2017 Pazar 23:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarını Hüber Köşkü'ndeki basın toplantısında değerlendirdikten sonra, Köşk önünde toplanan vatandaşlara sesledi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada referandumun ardından yapılacak ilk işin idam cezasını geri getirmek olduğunu söyledi.

"GEREKİRSE BİR REFERANDUM DAHA YAPARIZ"

AK Parti'nin, CHP'nin ve MHP'nin idama destek verdiğini belirten Erdoğan, "İlk iş idamı Sayın Başbakan ve Bahçeli ile görüşeceğim. Meydanlarda hep bunlarla karşılaştım. Sayın Kılıçdaroğlu da destekleyeceğim demişti, eğer desteklemezse bir halk oylaması da onun için yaparız" dedi.