Erdoğan ve Putin anlaştı!

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2018 Çarşamba 07:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye'deki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı, "Suriye'nin geleceğinin DEAŞ, YPG gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz" dedi. Öte yandan Putin ve Erdoğan, S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı konusunda anlaştı. Buna göre sistemlerin Türkiye'ye teslimat süresi öne çekilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye’nin geleceğinin DEAŞ ve YPG-PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede ortak çıkarlarımıza odaklanarak işbirliğimizi devam ettireceğiz” dedi.

Türkiye-Rusya-İran liderleri arasında Suriye’de ateşkesin sağlanması ve normalleşme süreci için yapılan zirve için Türkiye’ye gelen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, resmi karşılama töreninin ardından Külliyede Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin video konferans sistemi ile yapılan temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında 1.5 saat süren baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantına geçildi. Toplantının ardından varılan anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlendi.



İki ülke arasında varılan ortak yatırım anlaşması, enformasyon teknolojileri ve iletişim alanında anlaşma, gençlik ve spor anlaşması, sosyal politika, kadın ve aile hakkında mutabakat zaptı ilgili bakanlar tarafından imzalandı.

iha