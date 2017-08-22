Erdoğan'ın Başdanışmanı Ertem: Ekonomide Hareketli Bir Döneme Gireceğiz

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 22:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Cemil Ertem, Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde bayramdan sonra ekonomik açıdan hareketli bir döneme girileceğini yazdı.

"OLDUKÇA HAREKETLİ BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"

Cemil Ertem yazısında şu ifadeleri kullandı:

Ekonomide, bayram sonrasından başlamak üzere, içeride ve dışarıda oldukça hareketli bir döneme gireceğimizi söyleyebiliriz. Ancak Türkiye ekonomisinin yakaladığı dinamizm, 'dışarıdaki' olumsuzlukları bertaraf edecek, hatta fırsata çevirerek yeni imkânlar açacak seviyeye çoktan ulaştı.

"MERKEL BOŞ KONUŞTU"

Örneğin, geçen hafta Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'yi Gümrük Birliği ile tehdit etmeye kalktı. Boş konuştu yani. Zaten hemen arkasından da AB Bakanı Ömer Çelik, 'Bizim GB tadilatıyla ilgili bir acelemiz yok, bu talihsiz bir açıklama ve zaten AB adına yapılmamalı' cevabını verdi.

TTIP, ESKİ BİR MASAL ARTIK

Doğru, Türkiye'nin bu konudaki hızlanma isteği esasında Trans Atlantik Serbest Ticaret Anlaşması'na (TTIP) bağlı olarak, Türkiye ile AB arasındaki GB tadilatının yapılmasıydı. Şimdi TTIP eski bir masal artık. TTIP'in Trump'la birlikte bittiğini kimse sanmasın, TTIP, AB ve ABD'nin eskisi gibi dünya ticaretine hakim olmalarının imkânı ortadan kalktığı için gündemden düştü.

(sondakika.com)