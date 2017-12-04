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Erdoğan'ın Sermaye Sınırlaması Açıklamasıyla Dolar Düşüşe Geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasına yönelik talimatı olmadığı açıklamasının ardından dolar/TL, 3,90'ın altına kadar geriledi.

Giriş Tarihi: 4 Aralık 2017 Pazartesi 16:36
Erdoğan'ın Sermaye Sınırlaması Açıklamasıyla Dolar Düşüşe Geçti
Erdoğan'ın Sermaye Sınırlaması Açıklamasıyla Dolar Düşüşe Geçti, System.String[]

ABD'de devam eden davaya ilişkin gelişmelerin baskısıyla geçtiğimiz haftalarda tarihi zirve olan 3,98'i gören gören dolar/TL yeni haftaya 3,93 civarında başladı. ABD'de vergi reformuna ilişkin iyimserliğin küresel piyasalarda doları desteklemesiyle başlayan dolar/TL, enflasyon verisi sonrası 3,92-3,93 bandında hareket etti.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARIYLA 3,90'IN ALTINA GERİLEDİ

Öğleden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasına yönelik talebi olmadığı açıklaması sonrası kurda düşüş görüldü. Dolar 3,90'in altına kadar indi. Euro/TL 4,63 seviyesinden işlem görüyor.

 

(sondakika.com)

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