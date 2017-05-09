Erkal'ın Beyin Ölümü Gerçekleşti

Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2017 Salı 19:45

12 Nisan'da evinin otoparkında beyin kanaması geçiren ve komaya giren İbrahim Erkal'ın ailesi tarafından, ünlü sanatçının öldüğü açıklaması yapıldı. Açıklama İbrahim Erkal adına onaylı ve ailesi tarafından yönetilen Facebook hesabından yapıldı.

İşte o açıklama:

Değerli snatçımız İbrahim Erkal, tüm çabalara rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Dualarımız birlikte olsun, dileğimiz tek olsun, mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun...

DOKTORLARI AİLEYİ YALANLADI

Ancak, İbrahim Erkal'ın ailesi tarafından yapılan açıklamanın ardından, CNN Türk'e konuşan Erkal'ın doktorları, ünlü şarkıcının sağlık durumunun stabil olduğu açıklamasını yaptı. Tam da bu açıklama sonrası kafalar karışmışken, bu sefer de DHA, İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği, ancak hayati fonksiyonlarının devam ettiği yönünde bir haberi abonelerine servis etti.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Erkal'ın, bugün yapılan tetkikler sonucunda beyin ölümünün gerçekleştiğinin tespit edildiğini söyledi. Doç. Dr. Sağlam, "İbrahim Erkal'ın bugün yapılan tetkiklerinde beyin ölümünün gerçekleştiği tespit edildi. Erkal'ın yaşam destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonları devam ettiriliyor." dedi.

NE OLMUŞTU

Evinin otoparkında 12 Nisan'da baygın halde bulunduktan sonra özel bir hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanılan Erkal, daha sonra ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla 29 Nisan'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti.

(haberler.com)