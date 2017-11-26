Erkan Sözen Kent Konseyi Başkanı Oldu

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2017 Pazar 13:17

Tarihi Kentler Üyesi olan Şanlıurfa'da Kent Konseyinde seçimi yoğun katılımla gerçekleşti. Şair Nabi Kültür Salonunda yapılan oylama neticesinde Erkan Sözen başkan seçildi.

Seçim yapılan salonda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, daha önce kent konseyinde şehre hizmet edenlere teşekkür etti. Yerel yöneticiler olarak kentin gelişimi için hep birlikte çalışmaya devam edecekelerini berterek seçimin hayırlı olmasını diledi.

Divan Kurulu Başkanlığını İbrahim Coşkun, üyelikjlerini Veysel Polat ve Ahmet Aksoy'un yaptığı seçimde yönetim kurlu üyelikleri için seçim başladı.



ERKAN SÖZEN KİMDİR?

İki dönem AK Parti İl Başkan Yardımcılığı yapan Erkan Sözen, geçmişte Eğitimci olarak Milli Eğitim bünyesinde çeşitli kurumlarda yöneticilik ve öğretmenlik yaptı. Yarınlar için Düşünce Platformu Şanlıurfa İl Temsilciliğini bir süre sürdüren Sözen, SDE (Stratejik Düşünce Derneği) üyeliği devam ediyor. Sözen, Ulusal medya tecrübesinden sonra halen yerel medyada yazarlık yapmaktadır.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Lisetesi Aşağıdaki İsimlerden Oluştu

kaynak: balikligol.com